مواجهة "شرسة" بين بورش "ماكان" وأودي Q5.. من الفائز؟

ضمن فئات SUV الفارهة، شهد العام 2020 طرح مجموعة من السيارات كان من أبرزها طراز بورش "ماكان"، وطراز أودي Q5 بنسختيهما الأحدث للعام الجاري.

وقام موقع "كار نيوز" المختص بأخبار السيارات، بوضع الطرازين في مواجهة، ضمن مقارنة تبرز الأفضل من بينهما، تشمل قدرات محركاتهما والأسعار، ومعدل استهلاك الوقود.

الأسعار

بدأ الموقع بالمقارنة بين الأسعار التي طرح بها الطرازين، ومنح الأفضلية في هذه الخانة لطراز أودي Q5، لما يتمتع به من قدرات مميزة، تتناسب مع تكلفته.

وقال الموقع أن طراز أودي يتوفر بسعر يبدأ من 43,300 ألف دولار، لفئته الافتتاحية، وتكلفة أعلى فئات طراز Q5 تصل لـ60,350 ألف دولار.

على الجانب الآخر يتوفر طراز بورش ماكان بسعر 50,900 ألف دولار لفئته الافتتاحية، وتصل تكلفة أعلى فئات الطراز من بورش لـ 83,600 ألف دولار.





التقنيات

قارن بعد ذلك موقع "كار نيوز" بين التقنيات المضافة للطرازين، ومنح الأفضلية في هذه الخانة لطراز أودي Q5، حيث ذكر أنه يتمتع بمجموعة مميزة من القدرات التنقية تشمل، شاشة معلوماتية صغيرة الحجم تعمل بأنظمة "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو"، التي تتوفر بجميع فئات طراز أودي.

على عكس بورش ماكان، الذي يوفر فقط نظام "أبل كار بلاي"، ضمن الكماليات الأختيارية بتكلفة إضافية، واشترك الطرازان في مجموعة تقنيات توفرت بهما في الوقت نفسه، مثل نظام إدارة درجة الحرارة ونظام توصيل بلوتوث، وراديو HD، وعدة وصلات USB للهواتف.





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المحرك

قارن الموقع بعد ذلك بين قدرات محركات طراز بورش ماكان، وطراز أودي Q5، ومنح الأفضلية في هذه الخانة لطراز بورش ماكان.

وأوضح الموقع أن الفئات الافتتاحية لكلا الطرازين تعملان بمحرك توربيني ذو أربعة اسطوانات بقوة 248 حصان، غير أن ما يميز طراز بورش ماكان، توفر فئاته المتقدمة بمحركات أكثر قوة من الفئة الافتتاحية، فنجد فئة ماكان S، تتوفر بمحرك توربيني V6 ينتج قوة 348 حصان، وفئة ماكان تربو، تتوفر بمحرك V6 بقوة 434 حصان.





استهلاك الوقود

قارن بعد ذلك موقع "كار نيوز" بين معدل استهلاك الطرازين للوقود، وكانت الأفضلية في هذه الخانة لطراز أودي Q5، الذي يوفر له محركه التوربيني معدل استهلاك للوقود أقل، حيث يستهلك جالون واحد لكل 22 ميل يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 28 ميل يقطعهم على الطريق السريع.

في حين يستهلك طراز ماكان، جالون واحد لكل 19 ميل يقطعهم داخل المدن، و جالون واحد لكل 23 ميل يقطعهم على الطريق السريع ضمن فئاته العاملة بنظام دفع خلفي.

والفئة التربو من طراز ماكان تستهلك معدل أعلى من الوقود وفقا للموقع، بمعدل جالون واحد لكل 17 ميل تقطعهم داخل المدن، و جالون واحد لكل 22 ميل تقطعهم على الطريق السريع.





الأمن والسلامة

انتقل بعد ذلك موقع "كار نيوز" للمقارنة بين إجراءات الأمن والسلامة بكل من الطرازين، وكانت الأفضلية في هذه الخانة من المقارنة لصالح طراز أودي Q5، الذي يتمتع بتقنيات مساعدة للسائق تدعم الأمن والسلامة خلال الرحلة، وتشمل، نظام التنبيه المسبق قبل الاصطدام، ويميز طراز Q5 حصده لأعلى درجات التقييم للامن والسلامة من إجارة الامن والسلامة على الطرق السريعة بالولايات المتحدة IIHS.

ورغم ذلك، يتوفر طراز بورش ماكان بمجموعة مميزة من أنظمة الأمن والسلامة، مثل نظام الحفاظ على المسار والحفاظ على مسافة أمنة مع المركبات، وأجهزة استشعار للركن الذاتي.



