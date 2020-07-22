تتوافر في مصر بـ 2 وربع مليون جنيه.. تعرف على "باسيفيكا" سباعية المقاعد الفارهة

كتب: باسل الحلواني

تعد السيارة كرايسلر"باسيفيكا" ميني فان سباعية المقاعد، من السيارات العائلية المميزة، التي تتوافر في السوق المصرية عبر وكيل كرايسلر المحلي مجموعة أبو غالي موتورز.

ويتوافر موديل 2019 من سباعية المقاعد العائلية، بسعر رسمي مليونين و229 ألف جنيه، وتوجد السيارة العائلية الكبيرة بفئة واحدة من التجهيزات وتعمل بمحرك قوي من 6 اسطوانات سعة 3.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 9 نقلات، بقوة 287 حصان.

وتتسارع "باسيفيكا" من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 210 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 15 لتر

من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتمتلك السيارة التي تعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات، وسائل أمان قياسية أبرزها وسائد هوائية لحماية السائق والركاب عند وقود تصادم، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

وتقف السيارة الأمريكية التي تنتجها فيات كرايسلر أوتوموبيلز على عجلات رياضية قياس 17 بوصة، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية "الشنطة" إلى 784 لتر.

وتتيح السيارة لسائقها إمكانية التحكم كهربائيًا بالعديد من الخصائص، يذكر منها تحريك ظهر المقاعد

ومرايا الطي الجانبية وفتحة السقف وزجاج الأبواب الأمامي والخلفي، وكذا التحكم في ارتفاع مقعد السائق.

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ومن أبرز وسائل المساعدة على القيادة التي توفرها كرايسلر لسائقي باسيفيكا، فوانيس ضباب أمامية وخلفية ومساحات خلفية وإضاءات زنون وإمكانية التحكم بالمصابيح الأمامية ومصابيح LED أمامية وخلفية وكاميرا خلفية ومثبت سرعة ومساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار وأخرى خلفية ومساحات للمصابيح الأمامية.

كرايسلر باسيفيكا مزودة بعدد من الكماليات داخل المقصورة أبرزها، مشغل أقراص مدمجة، مدخل AUX- USB، خاصية التوصيل لاسلكيا - بلوتوث، شاشة تعمل باللمس، خاصية تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

كما يتوفر بالسيارة شاشة لعرض بيانات القيادة أمام السائق، مثبت للسرعة، سقف بانورامي، مخارج هواء خلفية للمكيف، ضبط المقاعد كهربائياً، يمكن التحكم في بعض وظائف السيارة من خلال عجلة القيادة.