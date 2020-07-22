نصائح هامة للسفر بالسيارة دون الشعور بالتعب

الخليج ٣٦٥ نت – يعاني كثير من الأشخاص حول العالم خاصة الأطفال من بعض المشاكل الصحية أثناء السفر كالغثيان، وهو ما يتسبب في إفساد الكثير من السفريات والرحلات للمصابين والمرافقين لهم.

لذا سوف نستعرض لكم اليوم هنا عدد من النصائح الهامة للاستمتاع بالرحلات بدون مشاكل صحية.

وجبة خفيفة

يجب عدم الإكثار من الطعام قبل السفر، ويفضل تناول المأكولات الجافة مثل البسكويت النشادر، حيث أنه يساعد على امتصاص الأحماض الزائدة في المعدة مما يعمل على تهدئتها، كما يسمح بتناول وجبات خفيفة من الخضروات والفواكه أثناء الرحلة.

الملابس المريحة

في حال السفر في الصيف فإنه يفضل ارتداء الملابس المريحة القطنية، حيث تساعد على التأقلم مع درجات الحرارة العالية بشكل أفضل.

الحصول على هواء منعش

يجب فتح نافذة السيارة وترك الهواء المنعش يصطدم بوجه المسافرين المصابين بالدوار لفترة، ويفضل الاستغناء في تلك الحالات عن مكيف الهواء.

النظر على نقطة ثابتة

يوصى بالنظر في اتجاه السير عبر زجاج النافذة والتركيز على نقطة ثابتة، مثل منزل ما في الأفق، حيث أن ذلك يساعد على مقاومة الجسم للشعور بالغثيان.

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الابتعاد عن الدخان

دخان السجائر من الأشياء التي تثير الغثيان خاصة خلال الحركة، لذا يجب عدم التدخين في السيارة أثناء السفر خاصة مع تشغيل المكيف، والاكتفاء بالتدخين في الاستراحات.

الاستعانة بالكتب

بفضل الاستعانة بكتب أو بسماع الراديو أثناء الرحلة لعدم الشعور بالملل، مع الحرص على ألا تكون درجة تبريد مكيف الهواء عالية، حتى لا يتعرض المسافر لمشاكل في الدورة الدموية بعد الخروج من السيارة.

فترات راحة

ينصح بأخذ فترة راحة من وقت لآخر لاستنشاق الهواء النقي أثناء السفر بالسيارة، مع الحرص على أن يتخلل أوقات الراحة القيام ببعض الحركات الرياضية.

الظل

تؤثر الحرارة العالية على أعضاء الجسم المختلفة بالسلب، لذا يجب الحرص عند التوقف للراحة أن يتم إيقاف السيارة في الظل، وإذا لزم الأمر يمكن تغطية التابلوه بقطعة عاكسة كي لا ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة.

الأطفال والحيوانات

لا يجب ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة بمفردهم حتى ولو لفترة قليلة، حيث ترتفع درجات الحرارة بسرعة كبيرة داخل السيارة عند إيقافها تحت أشعة الشمس.