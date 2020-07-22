نيسان فرونتير 2021 قد تأتي بأجزاء من مرسيدس X-Class

الخليج ٣٦٥ نت – ليس سراً أن مرسيدس X-Class بيك أب استخدمت نفس شاسيه نيسان فرونتير بعد تعديله، والآن بعد قرار مرسيدس بوقف إنتاج X-Class والانسحاب من فئة البيك أب الفاخرة، قد تنتقل بعض أجزائها لنيسان فرونتير 2021، طبقاً لتقرير جديد من اوتوبلوج.
حسب التقرير، مرسيدس قامت ببعض التعديلات على شاسيه فرونتير ليناسب إكس كلاس، وأن فرونتير القادمة ستحصل على الشاسيه الجديد بكل تفاصيله المعدلة، مع العلم أن تعديلات مرسيدس ركزت على تحسين صلابة الشاسيه وديناميكيات القيادة.
فرونتير الجديدة ستستمر مع نفس محرك V6 سعة 3.8 لتر الحالي بقوة 310 حصان، ولكن التفاصيل الأخرى تظل غامضة للوقت الحالي.. مع توقعات بتحديث التصميم الخارجي والداخلي بشكل كامل لتستمر في المنافسة مع أمثال تويوتا تاكوما وفورد رينجر وشيفروليه كولورادو.
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