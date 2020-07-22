بسبب تكدس مخزون 2020.. طرح موديلات 2021 يُربك سوق السيارات

كتب: باسل الحلواني

يأتي إعلان العديد من وكلاء شركات السيارات في مصر مؤخراً، عن طرح موديلات 2021 من بعض الطرازات ليثير العديد من التساؤلات حول مصير موديلات 2020 التي مازالت متوافرة بكميات كبيرة في السوق المحلية.

وبلغ عدد الطرازات الجديدة من موديلات 2021، التي تم طرحها نحو 7 سيارات، هي "هيونداي توسان، هيونداي HD، نيسان صني، نيسان سنترا، فيات تيبو، شيري تيجو 7، تويوتا كورولا"،

الأمر الذي زاد الضغط على موديلات 2020، ما دفع بعض الوكلاء والموزعين المعتمدين، لتقديم عروضاً ترويجية على ما تبقى لديهم من مخزون، بهدف تنشيط حركة المبيعات.

أكد عماد عبد المجيد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن موديلات 2021 يتم طرحها في هذه الفترة من كل عام، لكن أزمة فيروس كورونا تسببت

في توقف حركة المبيعات بسوق السيارات، ما أدى إلى تكدس مخزون 2020.

قال إن بدء وصول موديلات 2021، تسبب في حالة ارتباك داخل سوق السيارات، وضغط على الوكلاء لسرعة تصريف الكميات المتاحة لديهم حالياً.

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لفت إلى أن بعض شركات السيارات والمستوردين، اتجهوا مؤخراً لتقليص مصاريف التشغيل، وتخفيض هوامش أرباحهم، والإعلان حملات ترويجية تتضمن تخفيضات وصيانات مجانية، لتصريف المخزون المتوافر لديهم.

توقع "عبدالمجيد"، ألا يقوم وكلاء السيارات بالتعاقد على كميات كبيرة من موديلات2021، خلال العام المقبل حتى يتم الانتهاء من المخزون الحالي من السيارات.