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كيا نيرو الجيل القادم يظهر في صور تجسسية

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية لـ SUV غامضة لكيا في كوريا، ويبدو أن هذه هي كيا نيرو الجيل الثاني بتمويهات كثيفة، مع العلم أن الجيل الأول تم تدشينه في 2016 كسيارة هجينة أولاً قبل طرح نسخة كهربائية له لاحقاً.

مبيعات نيرو في أوروبا وصلت إلى 57,337 سيارة في 2019، وفي أمريكا وصلت إلى 24,467 سيارة.. ويبدو أن الجيل الثاني سيحصل على تغييرات واسعة مما يمكن ملاحظته للمصابيح والهيئة العامة.

السيارة تحمل تشابهات مع كيا هابانيرو الاختبارية التي ظهرت في معرض نيويورك للسيارات 2019، خاصة في شكل المصابيح الخلفية والتي انتقلت كما هي للموديل الإنتاجي.

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من المتوقع طرح الموديل الإنتاجي لهابانيرو، والذي يمكن اعتباره الجيل الثاني لنيرو، في نهاية 2021 أو بداية 2022.

 

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