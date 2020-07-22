الناغي – هيونداي تجدد عروضها المميزة لهذا الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – جددت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات عروضها الصيفية التي تمتد إلى نهاية شهر أغسطس 2020 على العديد من طرازات هيونداي للعام 2019 و 2020 وبعض من طرازات 2021 ضمن الانشطة التسويقية التي تطلقها الشركة تشجيعا لعملاءها لتملك واحدة من الطرازات المتوفرة بمعارضها ومن أهم ما يميز هذه الحملة أن القسط الشهري المعلن يشمل الضريبة المضافــة.

هذه العروض تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة الاستثنائية بدون رسوم إدارية مع ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم وتأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية مع صيانة مجانية لمدة سنة أو مسافة 20 ألف كلم وخدمة المساعدة على الطريق.

تندرج هذه الحملة لتلبية احتياجات العملاء حيث وضعت بمتناولهم العروض التمويلية المناسبة مع امكانية توفير أهم العروض التمويلية وتقديم أفضل الخدمات ما بعد البيع لمنحهم راحة البال من خلال فروع ومعارض شركة الناغي للسيارات – هيونداي بالمنطقة الغربية من المملكة.

Advertisements

خالد الحارثـي مدير التسويق والاتصالات التسويقية بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي أكد على اهمية هذه المرحلة بعد العودة إلى الحياة الطبيعية وعلينا أن نتشارك جميعا لمواكبة هذه الظروف الاستثنائية والمساهمة قدر الامكان لمساعدة عملاءنا على تملك سيارات ذات مواصفات متكاملة تحظى بتقدير وثقة عملاؤنا، ومن خلال إطلاق هذه الحملة الشاملة اصبحت الفرصة سانحة لهم لتحقيق رغبتهم بكل يسر وسهولة من خلال برامج تمويل مرنة وخدمات ما بعد البيع التي تعزز من علاقتنا المميزة مع عملاءنا لضمان راحة البال مع الحرص على اتباع تعليمات الجهات المختصة وتنفيذا لشعار “نعود بحذر”.