تعرف على خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين بشأن استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة. واستفسر المواطن، قائلاً: “السلام عليكم.. رخصتي ضاعت هل أقدر استخرج بدل فاقد؟، إيش الأوراق المطلوبة؟ وكيفية التقديم؟”، وجاء في رد المـرور: “وعليكم السلام، الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك. يسعدنا تواصلك”.

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