المرور السعودي يوضّح خطوات الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على السيارات من خلال منصة أبشر. وتتلخص الخطوات فيما يلي: تسجيل الدخول في حسابك على أبشر. الذهاب إلى “خدمات المركبات” واختيار “الاستعلامات”.. اختر “صلاحية التأمين على المركبات”. قم بتعبئة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي). سيتم عرض صلاحية التأمين وفقاً للإدارة العامة للمرور.

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