قدرات "استثنائية" لأحدث نسخ مرسيدس S-CLASS السيدان.. فئة جديدة كليا

في تقييم العديد من خبراء السيارات، كان طراز مرسيدس S-class بمختلف فئاته، هو أفضل سيارة سيدان طرحت لعام 2020 الجاري.

وقام موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، بعرض مواصفات الطراز، و كشف عن قدرات محركه ومعدل استهلاكه للوقود، وعدد الفئات التي طرحت منه للأسواق وتكلفتها.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالحديث عن أبرز التعديلات المضافة لنسخة 2020 الجديدة من طراز مرسيدس S-class، وقال أن الطراز أضيفت له فئة جديدة كليا، كهربائية هجينة plug-in، كما شملت التعديلات على نسخة 2020 من الطراز، مجموعة من التحديثات على الأنظمة المعلوماتية وتقنيات الأمن والسلامة بالطراز.





الأسعار

ونسخة 2020 من طراز مرسيدس S-class يتوفر منها للبيع 5 فئات مختلفة بالأسواق، الفئة الافتتاحية باسم S450 تتوفر بسعر 95,245 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم S560 تتوفر بسعر 105,445 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم S560e تتوفر بعسر 110,745 ألف دولار، ومن بعدها فئة S560 coupe التي تتوفر بسعر 131,145 ألف دولار، وأعلى فئات الطراز هي فئة S560 cabriolet التي تتوفر بسعر 139,595.





المحرك

وقال موقع "كار أند درايفر"، إن قدرات محرك طراز مرسيدس S-Class، وإن الطراز يتوفر بفئته الافتتاحية، بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.0 لتر، V6 ينتج قوة 362 حصان.

وبداية من فئة S560 يتوفر الطراز بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر، ينتج قوة 463 حصان، ويتوفر المحركان بأنظمة دفع خلفي.





استهلاك الوقود

وأوضح موقع "كار أند درايفر"، أن فئة S450 الافتتاحية من طراز مرسيدس تستهلك من الوقود جالون واحد لكل 19 ميل تقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 28 ميل تقطعهم على الطريق السريع وجالون واحد لكل 22 ميل مجتمعين.

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والفئة التي تليها S560 تستهلك من الوقود جالون واحد لكل 17 ميل تقطعهم داخل المدن، و جالون واحد لكل 26 ميل تقطعهم على الطريق السريع و جالون واحد لكل 20 ميل مجتمعين.

وفئة S560e الهجينة من الطراز تستهلك من الوقود جالون واحد لكل 64 ميل تقطعهم مجتمعين بالطاقة الكهربائية والجازولين معا، و جالون لكل 23 تقطعهم مجتمعين داخل المدن وعلى الطريق السريع بالوقود فقط.

وفئة S560 coupe من الطراز تستهلك من الوقود جالون واحد لكل 17 ميل تقطعهم داخل المدن، و جالون واحد لكل 26 ميل تقطعهم على الطريق السريع و جالون واحد لكل 20 ميل تقطعهم مجتمعين بين الطريقين.





التقنيات

ويتمتع الطراز S-Class من مرسيدس بفئته الافتتاحية، بشاشة معلوماتية مزدوجة بقياس 12.3 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وأنظمة ملاحة وراديو SiriusXM متصلان بالقمر الصناعي.

بالإضافة لخاصية التوصيل بالبلوتوث، ووصلا USB للأجهزى الذكية، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، شبكة إنترنت "واي فاي"، ونظام صوتي من طراز Burmester.





الأمن والسلامة

واختتم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لقدرات طراز مرسيدس S-Class، بالحديث عن الأنظمة التقنية المضافة له، التي تدعم منظومة الأمن والسلامة للسائق.

وأبرز هذه الأنظمة، نظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على المسافة الأمنة بين المركبات، ونظام شبه قيادة ذاتية للسيارة.



