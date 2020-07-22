توفير تأمين ضد الغير على سيارات الهلال الأحمر قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – تعتزم هيئة الهلال الأحمر توفير تأمين ضد الغير على سياراتها خلال العام الجاري، وذلك من خلال تعاقدها مع شركة مختصة في ذلك، وفقاً لـ”الوطن”.
وتأتي تلك الخطوة بعد مطالبات عدة من منسوبي الهيئة بالتأمين على سياراتها، خاصة بعد إصدار مجلس الشورى قراراً عام 2018 يدعو الهيئة إلى توفير غطاء تأميني مناسب لسياراتها؛ لرفع مستوى وجودة الخدمة المقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الذين تعاقبوا على الهيئة كانوا يحمّلون وزارة المالية مسؤولية عدم التأمين على سيارات الإسعاف.
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