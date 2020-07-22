جيب رانجلر بمحرك 8 سلندر تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – جيب رانجلر لم تحصل أبداً على محرك V8 ولكن هذا على وشك التغير مع ظهور صور تجسسية لنسخة عالية الأداء من الموديل أثناء اختبارها في ولاية ميشيجان الأمريكية.. والتصميم هنا مشابه لسيارة روبيكون 392 الاختبارية التي كشفت عنها جيب مؤخراً بمحرك V8.

التغييرات الشكلية بسيطة ولكن يمكن ملاحظة غطاء المحرك المنبعج البارز ونظام العادم الرباعي المختبئ أسفل المصد الخلفي، مع العلم أن النسخة الاختبارية تم تزويدها بمحرك V8 سعة 6.4 لتر بقوة 456 حصان وعزم 609 نيوتن متر، متصل بجير أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع رباعي وتسارع إلى 100 كم\س في حوالي 5 ثواني.

لا نعلم يقيناً بعد ما إذا كان الموديل الإنتاجي سيستخدم نفس هذا المحرك أم محرك V8 سعة 5.7 لتر الآخر لجيب، بقوة 365 حصان وعزم 520 نيوتن.متر.

أيا كان الاختيار، سيكون تحسناً ملحوظاً عن محرك V6 سعة 3.6 لتر الحالي بقوة 289 حصان وعزم 352 نيوتن متر.

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