كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار ومواصفات أرخص سيارة 8 راكب في مصر 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتصدر سيارة جلوري 330S موديل 2020، قائمة السيارات كروس أوفر العائلية الكبيرة التي تتسع 8 ركاب الأرخص سعرًا في السوق المصري.

وتقدم شركة ناشيونال موتورز، الوكيل الحصري لعلامة جلوري المملوكة لشركة DFSK الصينية في مصر، السيارة "جلوري 330S" الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات وسعتين من المحركات.

جلوري 330S الصينية الجديدة المزودة بثلاثة صفوف من المقاعد، يبلغ طولها 4400 مم وعرضها 1720 مم, وإرتفاعها 1790 مم وقاعدة عجلات بطول 2725 مم، وجنوط سبور قياس 15 بوصة وعجلات ألومنيوم كبيرة الحجم.

تعتمد النسخة هاي لاين الجديدة التي تعد الأرخص بين فئات جلوري 330S بمصر، على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.240 سي سي وينتج قوة 95 حصان؛ يبلغ سعرها 169.900 جنيه.

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ويقدم الوكيل المحلي نسخة أخرى من 330S مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي ويخرج قوة 115 حصان ميكانيكي وينقل حركته للمحاور ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وتتوفر النسخة الأعلى من جلوري بفئتين من التجهيزات الأولى "High Line" يبلغ سعرها الرسمي 188.000 جنيه وفئة "Top Line" بسعر رسمي 207.000 جنيه.

وتقدم السيارة الجديدة بتجهيزات قياسية أبرزها حامل أمتعة سقفي، وفرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا وفوانيس شبورة وزجاج كهربائي أمامي وخلفي وتكييف مزدوج وسنترلوك وحساس تحذير لحزام الأمان.

كما يتوفر قياسيًا مفتاح بريموت كنترول وكاميرا خلفية للمساعدة عند الركن، بالإضافة إلى لوحة قيادة رياضية مزود بها شاشة تحكم لمسية مقاس 8 بوصة، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات ومدخل USB وAUX وبلوتوث.

أما الفئة الأعلى من جلوري 330S تمتاز عن نظيرتها الأقل تجهيزًا بمرايا كهربائية وزجاج ملون وحساس للركن وعجله قياده متعدده الاستخدامات وفرش جلدي بلونين مختلفين وتطعيمات من الكروم بالهيكل الخارجي والمقصورة ووساده هوائيه للسائق.