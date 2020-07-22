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شيرى إكسيد نسخة فخمة من تيجو7

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يبدو أن شركة شيرى الصينية تسير على خطى شقيقاتها اليابانيات والكوريات , فبعد أن أطلقت تويوتا فرع جديد لسياراتها الفخمة لكزس, وكذلك فعلت نيسان تحت اسم انفينتى وهيونداى الكورية تحت اسم جينيسس , أطلقت شركة شيرى الصينية علامة تجارية جديدة لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة تحت اسم Exeed  تم بنائها على شاسيه   Chery Tiggo

7 ، لتأتى بتصميم حديث وتجهيزات فاخرة .

يبلغ طول السيارة 4533 سم وعرضها 1848 سم وارتفاعها 1699 

سم كما يبلغ حجم قاعدة العجلات وهي المسافة بين محاور السيارة،  2670 سم .

تم تجهيز السيارة بمحرك توربو تبلغ سعته 1600 سى سى يولد قوة

قدرها 197 حصان  , وجاءت المقصورة الداخلية بتصميم عصرى وفخم

فريد ​​من نوعه مصنوع من الجلد الطبيعى  و جهزت لوحة القيادة بشاشتين مقاس 12.3 بوصة ، موجودة في وحدة واحدة , و يحتوي نظام المعلومات والترفيه على وظيفة كاريوكي ,علاوة على ذلك  يحتوي على تقنيات حديثة للتحكم الصوتي  وكاميرات خلفية وأمامية.

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سيتم إطلاق Exeed LX في سوق السيارات الصينية أولاً  في النصف الأخير من هذا العام وسيبلغ سعرها حوالى18950 دولار.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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