شيرى إكسيد نسخة فخمة من تيجو7

يبدو أن شركة شيرى الصينية تسير على خطى شقيقاتها اليابانيات والكوريات , فبعد أن أطلقت تويوتا فرع جديد لسياراتها الفخمة لكزس, وكذلك فعلت نيسان تحت اسم انفينتى وهيونداى الكورية تحت اسم جينيسس , أطلقت شركة شيرى الصينية علامة تجارية جديدة لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة تحت اسم Exeed تم بنائها على شاسيه Chery Tiggo

7 ، لتأتى بتصميم حديث وتجهيزات فاخرة .

يبلغ طول السيارة 4533 سم وعرضها 1848 سم وارتفاعها 1699

سم كما يبلغ حجم قاعدة العجلات وهي المسافة بين محاور السيارة، 2670 سم .

تم تجهيز السيارة بمحرك توربو تبلغ سعته 1600 سى سى يولد قوة

قدرها 197 حصان , وجاءت المقصورة الداخلية بتصميم عصرى وفخم

فريد ​​من نوعه مصنوع من الجلد الطبيعى و جهزت لوحة القيادة بشاشتين مقاس 12.3 بوصة ، موجودة في وحدة واحدة , و يحتوي نظام المعلومات والترفيه على وظيفة كاريوكي ,علاوة على ذلك يحتوي على تقنيات حديثة للتحكم الصوتي وكاميرات خلفية وأمامية.

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سيتم إطلاق Exeed LX في سوق السيارات الصينية أولاً في النصف الأخير من هذا العام وسيبلغ سعرها حوالى18950 دولار.