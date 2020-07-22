هيونداي توسان 2021 تمر باختبارات الأجواء الحارة في الإمارات

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت هيونداي توسان 2021 الجيل القادم في صور تجسسية جديدة أثناء مروره باختبارات الأجواء الحارة في دبي ، ونعرض لكم ونعرض لكم فيما يلي اهم ما نعرفه عن السيارة القادمة.
التصميم
هيونداي مركزة في الوقت الحالي على التصميمات الرشيقة والرياضية لموديلاتها مثل سوناتا وفينيو وباليسيد، وقد صرح نائب رئيس هيونداي في السابق أن توسان القادمة “ستكون مذهلة جمالياً”.
هذا واضح ربما في المقدمة الجريئة الجديدة التي تشمل شبك أمامي شلالي بمصابيح أمامية LED فوقية مع فتحة هواء جانبية بتصميم منحني أنيق، مع رفارف منحنية كذلك، وفي الخلف نرى مصد خلفي منحوت بدقة ومشتت هواء بارز ومصابيح خلفية LED أنيقة.
المحركات
ستتوفر توسان بعدد من مولدات الطاقة عند انطلاقها، تشمل محرك تيربو ديزل 1.6 لتر وآخر تيربو بقوة 180 حصان وعزم دوران 264 نيوتن.متر، مع محرك 2.0 لتر بأربعة سلندر وآخر 2.5 لتر بأربعة سلندر، بأنظمة دفع أمامي او رباعي وجير أوتوماتيكي بثمان سرعات.
كما ستقدم هيونداي مولد طاقة هجين 2.0 لتر مأخوذ من سوناتا بقوة إجمالية 192 حصان ونظام دفع أمامي وجير أوتوماتيكي بست سرعات، كما توقعوا نسخة N Line بأداء أعلى لاحقاً.
المنافسة وموعد الإطلاق
توسان الجيل الرابع ستنافس فورد اسكيب وهوندا CR-V وشيفروليه ايكوينكس ونيسان اكس تريل وتويوتا راف فور وفولكس فاجن تيجوان وكيا سبورتاج.
توقعوا تدشين السيارة رسمياً خلال الأشهر القادمة مع بدء المبيعات في 2020 كموديل 2021.
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