إيرباص تستعد لاختبار التاكسي الطائر في ألمانيا

الخليج ٣٦٥ نت – صرح المتحدث الرسمي باسم مجموعة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات في مؤتمر صحفي حضره ماركوس زودر رئيس حكومة بافاريا، عن قرب إجراء تجارب الطيران على طراز التاكسي الطائر في المطار التجريبي في مانشينج في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وأضاف المتحدث أن التاكسي الطائر “سيتي ايرباص” سيتم نقله في نهاية أغسطس المقبل من مصنع المروحيات في مدينة دوناوفورت إلى ساحة الطيران الواقعة أمام أبواب مدينة انجولشتات.

الجدير بالذكر فإن التجارب على التاكسي الطائر كانت مقتصرة على رحلات قصيرة في دوناوفورت، لكن إيرباص ذكرت أنه يمكن للتاكسي الطائر القيام برحلات موسعة في مانشينج.

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وتعمل إيرباص منذ سنوات على مشروع تصنيع الطائرة المسيرة للركاب، ومن المنتظر أن تكون مدينة انجولشتات الكبيرة هي المنطقة النموذجية للتاكسيات الطائرة.

وفي الوقت الحاضر توجد العديد من الشركات العالمية تعمل على تنفيذ تقنية التاكسيات الطائرة، ومن المقرر طرحها في الأسواق خلال الأعوام المقبلة.

ومن مواصفات التاكسي الطائر “سيتي ايرباص” أنه طائرة كهربائية بثماني مراوح، يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا، ومن المقرر أن تحمل ما يصل إلى أربعة ركاب بدون طيار، وأن تحلق على مسارات ثابتة، على سبيل المثال من مراكز المدن إلى المطارات.