وصول النسخ الأولى من جينيسيس GV80 الجديدة كلياً إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

بناءً على الطلب الكبير، نفذت جينيسيس عمليات تسليم حصرية لأولى طرازات جينيسيس GV80 في المنطقة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المكتب الرئيسي لشركة جينيسيس في الشرق الأوسط وأفريقيا عن وصول سيارات الإنتاج المبكر من طراز جينيسيس GV80 المرتقب، حيث تم تسليم السيارات لعملاء جينيسيس في المنطقة.

تمثل عمليات التسليم الخاصة النسخ الأولى التي تدخل المنطقة من طراز GV80، فيما سيكون موعد الإطلاق المرتقب لهذا الطراز خلال الربع الرابع من عام 2020.

وتعد سيارة جينيسيس GV80 الأولى من نوعها بالنسبة للشركة، وهي أول سيارة SUV تنتجها جينيسيس، وتضفي تنوعًا على مجموعة طرازات جينيسيس إلى جانب سيارات سيدان الأخرى: G70 وG80 وG90.

وكانت السيارة قد ظهرت لأول مرة في معرض نيويورك الدولي للسيارات 2017، ويدل حرف V في اسم الطراز GV80 على “التنوع” وتعدد الاستخدامات التي لا يمكن أن توفرها سوى سيارة SUV من علامة جينيسيس.

Advertisements

ومنذ إطلاقه رسميًا في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام، ازداد الطلب غير المسبوق على الطراز في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لذلك، تعاون المكتب الرئيسي لشركة جينيسيس في الشرق الأوسط وأفريقيا مع مكتب جينيسيس الرئيسي لتقديم عدد محدود من السيارات قبل إطلاقها الرسمي.

وفي تعليق له، قال بانج سان جونج، نائب الرئيس، رئيس عمليات جينيسس الشرق الأوسط وأفريقيا: “تمثل عمليات التسليم الحصرية هذه إنجازًا بالغ الأهمية بالنسبة لعلامة جينيسيس على مستوى المنطقة. ومع إنتاج السيارات وتوريدها وتسليمها للعملاء المخلصين في دول مجلس التعاون الخليجي، فنحن سعداء لوصول أولى سيارات جينيسيس GV80 إلى الشرق الأوسط. وعند إطلاق السيارة خلال الربع الرابع من عام 2020، يمكن لعملاء جينيسيس أن يتوقعوا مستوى جديدًا من التميز مع دخول GV80 إلى سوق سيارات SUV الفاخرة”.