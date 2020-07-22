مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر بتمويهات خفيفة مع اقتراب تدشينها

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد مرسيدس للكشف عن اس كلاس 2021 الجديدة كلياً، لذا ليس المفاجئ ظهورها الآن أثناء الاختبارات بتمويهات خفيفة مع اقترابها من دخول خطوط الإنتاج.

تظل أجزاء من الواجهة والخلفية مغطاة بالتمويهات، إلا أن التصميم باتت ملامحه واضحة لنا عبر مقابض أبواب مدمجة بهيكل أكثر رشاقة ما يحسّن الديناميكا الهوائية ويقلل استهلاك الوقود، كما أن المصابيح الأمامية باتت حادة مقارنة بالسابق مع وجود مصابيح خلفية أفقية ممتدة.

وقد أصبحت قاعدة العجلات أطول من السابق عبر الاستناد على منصة جديدة كلياً تحسّن الاستجابة والثبات والعزل والأداء، وبالرغم من التغييرات فإن تصميم اس كلاس لن يتغير كثيراً مقارنة بما هو عليه حالياً وذلك للحفاظ على وصفة نجاحه.

يذكر بأن مرسيدس كشفت بالفعل عن نظام المعلومات الترفيهي لاس كلاس 2021، وستقوم قريباً بمنحنا نظرة أخرى على الموديل في 29 يوليو، تتبعها نظرة أخيرة في 12 أغسطس قبل تدشينها بالكامل خلال سبتمبر المقبل.

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