كاديلاك تكشف عن موعد تدشين ليريك 2021 الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كاديلاك عن موعد الكشف عن ليريك الكهربائية القادمة والذي سيكون في 6 أغسطس المقبل، وسيتم إنتاجها في مصنع ديترويت بعد أن استثمرت جنرال موتورز 2.2 مليار دولار (8.25 مليار ريال) لجعل المصنع مركزاً لتجميع السيارات الكهربائية.

ستحصل السيارة على شاشة عملاقة يبلغ عرضها 838.2 مم وارتفاعها 127 مم، وتتكون من ثلاثة أقسام على الرغم من كونها قطعة واحدة من الزجاج المنحني.

يحتوي القسم الأبعد على اليسار على عناصر التحكم في الإضاءة وشاشة عرض رأسية، يليه قسم أجهزة القياس الرقمية، ثم قسم النظام الترفيهي الكبير، في حين تعرض الشاشة بأكملها صورة موحدة عند إيقاف أو شحن السيارة.

يمكن للسائق التحكم في ما هو موجود في قسم العدادات بواسطة قرص دوار، في حين أن القسمان الآخران هما شاشات لمسية، كما تستطيع السيارة التعرف على السائق عند دخوله للسيارة، ثم تعرض تفاصيل حول الرحلة بما في ذلك التوجيه الذكي الذي يأخذ النطاق المتبقي عين الاعتبار.

يجدر بالذكر أن ليريك الكهربائية القادمة ستستند على منصة جنرال موتورز الجديدة للسيارات الكهربائية، كما أنها ستستخدم بطاريات Ultium الجديدة الخاصة بالشركة، والتي ستتوفر بسعات تتراوح بين 50 كيلوواط/س إلى 200 كيلوواط/س.

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