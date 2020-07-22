هوندا Civic الجديدة.. بتصميم أكثر شراسة

أجرت شركة Mugen تعديلات على سيارة هوندا Civic المدمجة لتكسوها بثوب رياضي أكثر شراسة.

وزادت شركة التعديل اليابانية من الملامح الرياضية على المقدمة من خلال شفة الاسبويلر الجديدة مع الأجنحة الجانبية، والتصميم المحيط بمصابيح الضباب.



ويظهر أعلى شبكة المبرد شريط من ألياف الكربون مرسوم عليه شعار Mugen، كما تظهر ألياف الكربون على غطاء المرايا.

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وعلى المؤخرة نجد طاقم الاسبويلر الخلفي الجديد والمصابيح LED وطاقم جديد للمئزر الخلفي، والذي غير كثيرا من مظهر الناشر الخلفي المركزي.

وتتوج هذه الملامح الجديدة بجنوط الإطارات الكبيرة قياس 20 بوصة.

كما تزدان المقصورة الداخلية بمقود رياضي مع تطعيمات من الكربون وسجاد جديد بألوان جذابة، بالإضافة إلى العديد من التجهيزات الجلدية وترصيعات الكربون.

وعلى الصعيد التقني تأتي السيارة Civic بمحرك البنزين التربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر، والذي يزأر بقوة 320 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.