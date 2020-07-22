شاهد.. أول صورة لسوزوكي Swift الجديدة

كشفت شركة سوزوكي النقاب اليوم الأربعاء عن الموديل الجديد من أيقونتها Swift، الذي يأتي بملامح جديدة وتجهيزات موسعة للسلامة وتحسينات على نظام الدفع الهجين المعتدل.

وتطل Swift بملامح جديدة على شبكة المبرد والجنوط قياس 16 بوصة، والديكورات المطلية باللون الفضي بالمقصورة الداخلية.

وتعتمد السيارة على نظام دفع هجين معتدل يتألف من محرك سعة 1.2 لتر بقوة 83 حصانا ومولد بدء دوران مدمج (ISG)، وبطارية ليثيوم أيون سعة 10 أمبير ساعة. وتضم السيارة ناقل حركة سلس أو ناقل حركة يدوي خماسي السرعات، كما تتوفر السيارة بنسخ الدفع الرباعي.

وشهدت السيارة الجديدة المزيد من التحسينات على أنظمة السلامة والأمان مثل محذر الزاوية الميتة ونظام التعرف على الإشارات المرورية ونظام التحذير من مغادرة حارة السير.