عرض الصيانة المميز على سيارات كيا من الجبر للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجبر للسيارات، واحصل على أفضل عروض السمكرة والدهان ضمن حملة الصيانة على سيارات كيا والتي تستمر إلى نهاية العام (31 ديسمبر 2020). *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. مميزات العرض: 499 ريال للقطعة الواحدة شامل 15% ضريبة القيمة المضافة (الرفارف الأمامية والصدامات – والابواب)

خصم 25% على قطع الغيار ضمن حملة الإصلاحات

149 ريال تلميع هيكل السيارة الخارجي شامل ضريبة القيمة المضافة 15 % مراكز الصيانة: المنطقة الغربية : مركز الجوهرة ( حراج السيارات ) جدة

المنطقة الوسطى : (حي الفيصلية ) الرياض

المنطقة الشرقية : ( ميناء الدمام – و الجبيل – و الاحساء الصناعية – حفر الباطن ) صورة العرض:

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