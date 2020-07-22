عرض الوعلان للسيارات على تقسيط هيونداي كونا 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات بالتعاون مع مصرف الراجحي، واستفد من دفعات شهرية مخفضة ومن عروض أخرى من هيونداي هذا الصيف. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: هيونداي كونا موديل 2020: القسط الشهري: 1047 ريال مميزات العرض: 0% دفعة أولى للعملاء المحولة رواتبهم

5% دفعة أولى للعملاء الغير محولة رواتبهم

ضمان المصنع 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر Advertisements

بدون رسوم ادارية

يبدأ معدل النسبة السنوي 5.82%

40% دفعة أخيرة الشروط والأحكام: العرض ساري حتى نفاذ الكمية.

تطبق الشروط والأحكام.

هذا العرض بالتعاون مع مصرف الراجحي

قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة. صورة العرض:

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