أفضل 8 سيارات SUV بالعالم في 2020.. الأسعار والمواصفات

لعشاق السيارات الرياضية متعددة الأغراض التي تعرف اختصارا بـ SUV، تم خلال العام الجاري طرح مجموعة متميزة من الموديلات، ما أدى إلى منافسة شرسة في الأسواق وصعوبة التقييم للوصول إلى الأفضل.

لكن موقع car and driver المختص بأخبار السيارات سعى لفض هذا الاشتباك من خلال تقرير بالصور حول أفضل موديلات هذا الطراز..

1- BMW X

سيارة عملية ذات حجم صغير، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات تعمل بشاحن توربيني، ما يجعلها موفرة للوقود، وناقل حركة آلي بـ8 سرعات، وتأتي السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي، مزود بخاصية التربو.

إطارات السيارة رياضية مقاس 18 بوصة بما يسمح لها بالسير في المناطق الصحراوية الوعرة وغير الممهدة، هذا فضلا عن أنها مزودة بشاشة داخلية تعمل باللمس الحراري عالية الجودة، ووسادات هوائية جانبية وأمامية لكافة الركاب، وتعمل بنظام الفرامل المعدّل ABS وخاصية EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل بخلاف تقنية ESP الخاصة بتوفير الاتزان للسيارة إلكترونيا.

ويبدأ السعر من 36.2 ألف حتى 38.2 ألف دولار.

2- Volvo XC40

متعددة الاستخدامات مثالية جمعت بين الإمكانيات القوية وتوفير الوقود، فالسيارة تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، ليعطي قوة قدرها 254 حصانا، وعزما أقصى للدوران 350 نيوتن متر، بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك، مع تسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ ساعة، في مدة زمنية تستغرق 6.5 ثانية.





وتتمتع بنظام آمان عالٍ بفضل تزويدها بنظام فرامل ABS، ونظام توزيع وثبات إلكتروني للفرامل ونظام ثبات ومثبت سرعة ونظام EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، و11 وسادة هوائية.

ويبدأ سعرها من 34.7 ألف دولار.

3- Mazda CX-30

تتمتع بالعديد من المواصفات المناسبة لفئة كروس أوفر، مدعومة بمحرك بنزين سعة 2 لتر مع تقنيتي الدفع الهجين المعتدل وإيقاف الأسطوانات، وتبلغ قوة توليد المحرك 90 كيلووات، إلى جانب توفير محرك ديزل بقوة 85 كيلووات.





تشمل Mazda CX-30 نظاما لمراقبة انتباه قائدها بالتعاون مع نظام دعم الكبح الذكي SBS، وتتمتع بهيكل قوي نظرًا لتكوينه بنسبة 30% من فولاذ مرتفع الصلابة، ويبدأ السعر من 23 ألف دولار.



4- Hyundai Kona

تعتمد على محركين، الأول بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يولد قوة 103 أحصنة وعزم دوران 147 نيوتن متر، والآخر كهربائي يقوة 43 حصانا وعزم 170 نيوتن متر، ويصل إجمالي قوة السيارة إلى 139 حصانا، مع التمتع بناقل حركة آلي مزود بـ6 سرعات.





ويبلغ تسارع السيارة 11.2 ثانية لـ 100/ كيلومتر/ ساعة، ويبدأ السعر من 21.440 ألف دولار.

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5- Kia Soul

تأتي السيارة بنسختين كل منهما تملك مواصفات خاصة في المحرك، الأولى سعته اللترية 1.6 لتر يولد قوة 124 حصانا عند 6300 لفة فى الدقيقة، مع تدعيم بناقل آلي 6 سرعات أتوماتيك.





فيما تبلغ السعة اللترية لمحرك النسخة الثانية 2.0 لتر بعدد 4 سلندرات ويعطي قوة 154 حصانا، مع وجود ناقل آلي بـ 6 سرعات أيضا.

يمكن اقتناء السيارات بإطارات مختلفة المقاس تشمل 16، و17، و18 بوصة، ويبدأ سعر السيارة من 18.2 ألف دولار.

6- Volkswagen Tiguan

بمحرك 1400 سي سي بنزين بقوة 150 حصانا وناقل حركة 7 سرعات، ويبلغ تسارع السيارة 100 كيلومتر خلال 9.2 ثانية، وسرعة قصوى 222 كيلومتر في الساعة، إلى جانب استهلاك 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر ومزودة بنظام Start Stop الذي يساعد في توفير الوقود.





كما تحتوي علي نظام Active Cylinder Technology الذي يعمل علي تشغيل أسطوانتين فقط بالمحرك عند السير بسرعات متوسطة.

أما بالنسبة لسعر السيارة فهو يبدأ من 25 ألف دولار.



7- Honda CR-V

متعدد الاستخدامات ومزود بمحرك مكون من أربع أسطوانات سعة 1500 سي سي، وناقل حركة آلي سداسي السرعات، علما بأن تسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كيلو متر يبلغ 10.1 ثانية.





لكن لا تصنف السيارة بأنها موفرة للوقود، إذ يتطلب قطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر استهلاك 7.5 لتر.

وتم تزويد Honda CR-V بإطارات رياضية مقاس 18 بوصة ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ونظام ذكي لركن السيارة، ويبدأ سعر السيارة بالسوق من 26.2 ألف دولار.



8- Toyota RAV4

تأتي السيارة اليابانية بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 2500 سي سي، ويولد قوة 203 أحصنة وعزم دوران 248 نيوتن. متر وناقل حركة آلي ثماني السرعات ودفع كلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.





وتتمتع بمواصفات أمان عالية بفضل نظام المكابح والتوزيع الآلي ومكابح اليد الكهربائية مع تزويدها بنظام مانع السرقة.

وتأتي بمصابيح ضبابية أمامية وخلفية ونظام صوتي يتكون من 6 سماعات وشاشة بمقاس 7 بوصات ومستشعرات مطر، وعجلات رياضية مقاس 18 بوصة، ويبدأ السعر من 27 ألف دولار.