سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، في السوق غير الرسمية (السوداء)، فيما ظلت العملة الخضراء ثابتة على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وبحسب وسائل إعلام محلية، بلغ متوسط سعر الدولار في السوق غير الرسمية 146 جنيها سودانيا.

وتكرر سعر البنك المركزي على شاشات معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

ويتحرك سعر الجنيه السوداني في نطاق ضيق أمام العملات الأجنبية في أعقاب عودة الأنشطة التجارية وفتح المطار جزئياً أمام حركة السفر.

وتسعى حكومة السودان عبر جهود للحصول على تمويلات دولارية من مؤسسات دولية، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن مبالغ يمكن الاعتماد عليها.

ويدفع تراجع الجنيه السوداني التضخم للارتفاع نظرا لقلة المنتجات السودانية واعتماد البلد على الواردات.

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ووصلت معدلات التضخم في السودان إلى 136.36% في يونيو/حزيران الماضي من 114.23% في مايو/ أيار السابق له مدفوعا بأسعار الغذاء والوقود.

الذهب في السودان

وقال نادر الهلالي الأمين العام لغرفة المصدرين بالسودان إن صادرات الذهب من بلاده تتم بشكل سريع بعد السياسات الأخيرة والمشجعة للتصدير عبر القنوات الرسمية.

ورأى أن استمرار صادرات الذهب بنفس الوتيرة بواقع 2 طن أسبوعيا سينعكس إيجابا علي سوق الصرف، متوقعا تراجع متوسط الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من الإيرادات.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي في البنوك 62.88 جنيه للشراء، و63.19 جنيه للبيع.،أما الجنيه الإسترليني فقد سجل 69.59 جنيه للشراء، و69.94 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، كماظل سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، 15.05 جنيه للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي فقد سجل على شاشات بنك السودان المركزي 177.93 جنيه للشراء، و178.82 جنيه للبيع.