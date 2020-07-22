عرض تمويل سيارات كيا 2020 من مصرف الراجحي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجبر للسيارات، واكتشف أفضل العروض التمويلية على سيارات كيا 2020 من مصرف الراجحي بالتعاون مع شركة الجبر للسيارات، بدون دفعة اولى وبدون رسوم إدارية. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. مميزات العرض: تأجير السيارات بتحويل الراتب بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

قسط شهري منخفض

الدفعة الأخيرة حتى%35

المدة 60 شهر

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من %7 تأجير السيارات بدون تحويل الراتب دفعة أولى تبدأ من%5

بدون رسوم ادارية

قسط شهري منخفض

الدفعة الأخيرة حتى30 %

المدة 60 شهر

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من%8.61 الشروط والأحكام: تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي

يسري حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق

قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط

المصرف خاضع لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي صورة العرض: Advertisements

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