مرسيدس AMG E53 2020.. سيارة متكاملة بأنظمة قيادة متطورة

قدمت شركة مرسيدس لعام 2020، طراز AMG E53، والذي وصفته بالطراز المتكامل، لتوفره بالأسواق بثلاث فئات تختلف حسب تصميمها الخارجي.

وقام موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، بعرض قدرات طراز AMG E53 الجديد من مرسيدس، وتحدث عن إمكانيات محركه والأسعار التي يتوفر بها بالأسواق، والقدرات التقنية ومعدل استهلاك الوقود.

الجديد بنسخة 2020

تحدث موقع "كار أند درايفر" أولا عن المميزات المضافة حديثا لنسخة 2020 الجديدة من طراز مرسيدس.

وذكر أن الماركة الألمانية، أجرت تعديلات بسيطة على هذه النسخة، شملت إضافة أنظمة قيادة أكثر للطراز، وتحسينات على التصميم الداخلي للطراز، شمل مقود القيادة والزجاج الجانبي، وأزرار التحكم.





الأسعار

تحدث بعد ذلك موقع "كار أند درايفر"، عن الأسعار التي يتوفر بها طراز مرسيدس AMG E53 للبيع بالأسواق.

وقال إن الطراز تتوفر منه 3 فئات مختلفة، هي فئة سيدان، الفئة الافتتاحية والتي تتوفر بسعر 74 ألفا و795 دولارا، والفئة التي تليها هي الكوبيه، وتتوفر بسعر 75 ألفا و945 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من طراز مرسيدس AMG E53 هي cabriolet، بسعر 82 ألفا و645 دولارا.





المحرك

ذكر موقع "كار أند درايفر" بعد ذلك في تقريره عن طراز مرسيدس AMG E53 قدرات المحرك الذي طرح به.

وقال إن الطراز تتوفر به مجموعة متنوعة من أنظمة القيادة، هي نظام Eco ونظام Comfort وهي الأنظمة الموفرة للوقد بالطراز، بالإضافة لنظامي Sport وSport+ اللذان يقدمان أداء أعلى أثناء القيادة.

ويعمل الطراز بمحرك توربيني inline-six، يدعمه في بعض فئات الطراز محرك كهربائي إضافي، وينتج قوة 429 حصانا، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات، وتصل قدرة تسارع الطراز من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثانية.

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استهلاك الوقود

وكشف موقع "كار أند درايفر"، عن معدل استهلاك طراز مرسيدس AMG E53 للوقود، حيث ذكر أنه يستهلك جالونا واحدا لكل 21 ميلا يقطعهم بالسير داخل المدن، وجالونا واحدا لكل 28 ميلا يقطعهم بالسير على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 23 ميلا يقطعها بالسير بين الطريقين مجتمعين.





التقنيات

وتحدث بعد ذلك موقع "كار أند درايفر"، عن القدرات التقنية المضافة لطراز مرسيدس AMG E53 بنسخته الجديدة لعام 2020.

وقال إن الطراز من الداخل يتمتع بشاشة مزدوجة عملاقة، بقياس 12.3 بوصة، وشاشة أخرى مخصصة للعدادات، ويتمتع بأنظمة تقنية مميزة مثل خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف ونظام صوتي متطور من طراز Burmester.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لطراز مرسيدس AMG E53 الجديد، بالحديث عن الأنظمة التي تدعم أمن وسلامة السائق والركاب المضافة للطراز.

ومن أبرز هذه الأنظمة، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، والذي يدعمه نظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، بالإضافة لنظام الحفاظ على المسار، ونظام تنبيه السائق في حالات الخروج عن المسار.

كما يتمتع الطراز بنظام الحفاظ على المسافة بين المركبات، والذي ينبه السائق في حالة اقتراب السيارة من المركبات أمامها أكثر من اللازم ليحافظ على التباعد الآمن.



