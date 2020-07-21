التفاصيل الكاملة لمسابقة موزعي زيوت "توتال إيجيبت"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة توتال إيجيبت، عن تفاصيل مسابقتها الخاصة بموزعي الزيوت، ضمن مبادرتها القوية التي أطلقتها في يناير 2020.

تحتفل توتال إيجيبت، من خلال هذه المبادرة، التي تستمر

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طوال العام -كل ثلاثة أشهر- بأفضل ثلاثة من موزعي الزيوت، حيث تهدف هذه المنافسة إلى دعم الموزعين والمساهمة في نمو أعمالهم في السوق المصرية.

واحتفلت توتال إيجيبت بالثلاثة الفائزين في الربع الأول من العام الحالي الذين استطاعوا تحقيق الأهداف الربع سنوية المحددة.

تقدم توتال إيجيبت لكل فائز من الثلاثة في الربع الأول من مسابقة العام سيارة نيسان بيك آب.