جاجوار لاند روفر تحتفل بإنتاج 1.5 مليون محرك "إنجينيوم"

كتب: باسل الحلواني

أنتجت جاجوار لاند روڤر 1.5 مليون محرّك "إنجينيوم" (Ingenium) حتى الآن، وتحتفل الشركة البريطانية بإنجاز مركزها الرائد في هذا المجال من خلال إضافة مجموعة نقل حركة متطورة جديدة.

وينتج مركز تصنيع المحركات (EMC) في وولفرهامبتون، في المملكة المتحدة، عائلة مجموعات نقل الحركة شديدة الكفاءة "إنجينيوم"، ليوفر مجموعة من المحركات النظيفة والكهربائية لمختلف سيارات جاكوار ولاند روڤر.

وتتضمن مجموعة محركات "إنجينيوم" المتطورة عدداً من محركات الديزل والبنزين والكهربائية النظيفة والمتقنة وعالية الكفاءة، وتم بناؤها لتحسين الأداء إلى أقصى حد ممكن، مع تخفيض الآثار السلبية على البيئة وتكاليف التشغيل على العملاء في الوقت نفسه، ويتم تطويرها وصناعتها داخل الشركة في المملكة المتحدة. وتتميز محركات "إنجينيوم" المصنوعة من الألومنيوم بالكامل بتصاميم نموذجية ومرنة وسهلة التعديل، وتشترك فيما بينها بعدد من التقنيات الأساسية.

وكان آخر إصدارات محركات "إنجينيوم" محرك الديزل سداسي الأسطوانات المستقيمة، الذي يوفّر أداءً ورشاقة وكفاءة إضافية لسيارات رينج روڤر ورينج روڤر سبورت. وينضم محرك "إنجينيوم" الديزل المتطور هذا، المزود بتكنولوجيا السيارات الكهربائية الهجينة الخفيفة (MHEV)، إلى مجموعة من محركات البنزين سداسية الأسطوانات، ومحركات البنزين والديزل رباعية الأسطوانات

المصنوعة في معمل "جاكوار لاند روڤر" في وولفرهامبتون.

وتدعم محركات "إنجينيوم" التزام الشركة طويل الأمد بالتقليل من الانبعاثات الصادرة عن سياراتها وزيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود، الأمر الذي يشكل جزءاً من رؤية "الوجهة صفر"، ومن التزام بتخفيف الانبعاثات الضارة وجعل البيئة أقل تلوثاً من خلال الابتكار المتواصل.

وستواصل "جاكوار لاند روڤر" تطوير تكنولوجيا محركات "إنجينيوم"، إلى جانب زيادة الخيارات الكهربائية المتوفرة في سياراتها، وتطوير مفهوم مجموعة نقل الحركة المعتمدة على وقود خلايا الهيدروجين**. كما يتولى مركز تصنيع المحركات مهمة تجميع وحدات القيادة الكهربائية (EDU)، ليوفر مرونة تامة عند الاختيار بين محركات البنزين والديزل الجديدة، ووحدات القيادة الكهربائية للعملاء الراغبين بالانتقال من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية.

كما تضاف إلى معمل وولفرهامبتون منظومة آخذة بالنمو مختصة بالسيارات الكهربائية، وتحتوي على مركز تجميع البطاريات المبتكر والمتقدم تكنولوجياً في منطقة هامس هول المجاورة، حيث يتولى تجميع البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) والسيارات الكهربائية

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التي تعمل بالبطارية (BEV)، والتي ستكون مسؤولة عن تشغيل الجيل التالي من سيارات جاكوار ولاند روڤر الكهربائية.

وقال كين كلوز، مدير إطلاق عمليات مجموعات نقل الحركة في "جاكوار لاند روڤر": "نشهد حالياً مستويات طلب غير مسبوقة على السيارات الأقل تلوّثاً، ولذلك أصبح توفير محركات نظيفة وعالية الكفاءة أكثر أهمية من أي وقت مضى، دون التنازل عن الأداء والقدرات الفائقة على كل التضاريس التي يتوقعها عملاؤنا".

"محركات ‘إنجينيوم‘ التي نقدمها هي الأفضل في الناحيتين، فهي تحقق توفيراً في استهلاك الوقود وتخفيضاً في الانبعاثات الضارة، وتولّد في الوقت نفسه عزم دوران كبيراً من أجل قيادة أكثر استجابة ومتعة."

ويوفر مركز تصنيع المحركات منتجاته لمختلف عمليات "جاكورا لاند روڤر" العالمية، وتُستخدم معظم هذه المحركات في منشآت الشركة داخل المملكة المتحدة، بما فيها معمل سوليهل المسؤول عن تصنيع سيارات رينج روڤر ورينج روڤر سبورت الجديدة التي أعلنت الشركة عنها مؤخراً.

ويتم إنتاج محرك الديزل سداسي الأسطوانات الأحدث في ذات المرافق المسؤولة عن تصنيع محرك البنزين سداسي الأسطوانات، والذي تم إطلاقه بنجاح العام الماضي. وتتضمن عملية الإنتاج تصنيع البنية الأساسية للمحرك، ورؤوس الأسطوانات، وكتلة الأسطوانات، والعمود المرفقي، إلى جانب تجميع واختبار المحرك ككل. ويتم تشغيل مركز تصنيع المحركات باستخدام إمكانيات شديدة التطور للتصنيع والتجميع والاختبار والمعايرة، كي يقدّم بنجاح واحداً من أفضل محركات الديزل النظيفة في العالم.

رسم توضيحي لمحرك بنزين JLR سداسي الأسطوانات

رسم توضيحي للمحرك الديزل Ingenium

