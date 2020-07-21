لماذا تشتري جيلي بينراي 2020 وما الذي يميزها؟

الخليج ٣٦٥ نت – مما لا شك فيه أن جيلي مؤخراً استطاعت تقديم العديد من السيارات المميزة ويأتي على رأسها السيدان المتميزة بينراي والتي سنتعرض أبرز المعلومات عنها فيما يلي.

جسم ديناميكي رياضي

تتمتع جيلي بينراي بتصميم ديناميكي أنيق، حيث يتدفق خط السقف إلى طرف السيارة الخلفي بتصميم مستوحى من السيارات الكوبيه الفارهة، مما يقلل من مقاومة الرياح ويجعل السيارة أكثر استقرارًا وأكثر ديناميكية. إن كمية الهواء على شكل C وخط الخصر العالي والعادم المزدوج على شكل الماس يمنح سيارة بينراي إحساسًا عصريًا بالحركة.

مقصورة قيادة عملية

حرصت جيلي على تصميم مقصورة بينراي بحيث تصبح كافة الإعدادات قريبة من السائق، تتكون وحدة التحكم المركزية من مواد معدنية غير لامعة عالية الجودة ويتم تنظيم المعلومات المعروضة بطريقة تشبه حزام الكويكب. تأتي عجلة القيادة من النوع د المغطاة بالجلد و المزودة بأزرار متعددة الوظائف تضع جميع أدوات التحكم الضرورية في متناول يدي السائق وتضفي على المقصورة الداخلية شعورًا عالي التقنية.

هذا بالإضافة إلى شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية قياس 10.25 إنش، بجانب 4 مكبرات صوت عالية الجودة، ولوحة عدادات قياس 7 إنش.

أقصى درجات الأمان

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تأتي السيارة بتقنيات متطورة لتوفير أقصى درجات الأمان للسائق والركاب، حيث تحتوي على:

برنامج ESP9.3 للاستقرار الإلكتروني

نظام تحذير ومساعدة مغادرة المسار

نظام تثبيت السرعة

نظام مراقبة ضغط الإطارات

نظام قفل الابواب مع استشعار السرعة

نظام فتح اقفال الابواب عند الحوادث

فرامل الطوارئ التلقائية AEB-P مع التعرف على المشاة

4 وسائد هوائية

كاميرا خلفية

حساسات أمامية وخلفية

6 وسائد هوائية توفر حماية شاملة

محرك اقتصادي

تأتي جيلي بينراي 2020 مع محرك رباعي الإسطوانات تيربو سعة 1.4 لتر بقوة 100 حصان وعزم دوران 215 نيوتن.متر مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات وسرعة قصوى تبلغ 200 كم/ساعة، والمميز هو معدل استهلاك الوقود والذي يبلغ 21 كم/ لتر.

سعر تنافسي

حيث تقدم جيلي السيارة الأنيقة بينراي مع أسعار معقولة، إذ تتوفر الفئة القياسية منها بسعر 57,200 ريال، أما الفئة الأعلى فيبدأ سعرها من 65,075 ريال.

يذكر بأن جيلي بينراي 2020 متوفرة في السعودية لدى الوكيل الحصري الوعلان للتجارة مع توفر خصم 10% على ضريبة القيمة المضافة.