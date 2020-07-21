همر بيك أب الجديدة ستحصل على نسخة عسكرية

الخليج ٣٦٥ نت – اشتهرت سيارات همر، خاصة H1، بالاستخدام العسكري في الجيش الأمريكي وجيوش أخرى حول العالم لصلابتها وقدرتها على التعامل مع جميع التضاريس، والآن مع عودة همر مجدداً كعلامة كهربائية، فتحت جنرال موتورز الباب لطرح نسخة عسكرية كهربائية لهمر الجديدة.

همر بيك أب ستتمتع بمدى يتعدى 650 كيلومتر وعزم دوران 1350 نيوتن متر، وهي كلها أرقام ممتازة، مع تصريح رئيس القسم العسكري لدى جنرال موتورز، ديفيد ألبريتون، أنه “من المنطقي طرح نسخ عسكرية لهمر الجديدة عندما تكون المواصفات بهذه القوة”.

وستنطلق همر الجديدة بثلاث محركات كهربائية مختلفة مع تسارعها إلى 100 كم\س في 3 ثواني فحسب، مع داخلية تقنية متطورة تشمل لوحة عدادات رقمية 12 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 15 إنش.

توقعوا طرح همر بيك أب الكهربائية الجديدة كلياً في 2021 تحت مظلة جمس.

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