حمدوك: القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة أثمرت عن التفاهم على استمرار التفاوض بشأن الملء والتشغيل المزيد

أشاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء الثلاثاء، بالقمة الأفريقية المصغرة التي عقدت حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال حمدوك، في تغريدات عبر تويتر، "القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة أثمرت عن التفاهم على استمرار التفاوض للوصول لاتفاق الملء والتشغيل".

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إلى ضرورة توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق عادل حول سد النهضة يحفظ مصالح الدول الثلاث.

Advertisements

جاء ذلك عقب اجتماع عقده قادة الاتحاد الأفريقي، وترأسه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، "أقدّر التفاهم المشترك مع الرئيس المصري ورئيس الوزراء السوداني حول استمرار المناقشات الفنية بشأن ملء سد النهضة".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، في تغريدات عبر تويتر عقب القمة المصغرة، أن موسم الأمطار ساعد على ملء سد النهضة للعام الأول.

ودعت جنوب إفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي وجنوب إفريقيا والسودان للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو/ حزيران الماضي.