إثيوبيا: انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/21 09:43 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت إثيويبا، مساء الثلاثاء، إنجاز المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تغريدات عبر تويتر، "أقدّر التفاهم المشترك مع الرئيس المصري ورئيس الوزراء السوداني حول استمرار المناقشات الفنية بشأن ملء سد النهضة".
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن موسم الأمطار ساعد على ملء سد النهضة للعام الأول.
وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إلى ضرورة توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق عادل حول سد النهضة يحفظ مصالح الدول الثلاث.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده قادة الاتحاد الأفريقي، وترأسه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي،
ودعت جنوب أفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي وجنوب أفريقيا والسودان للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو/حزيران الماضي.
وكانت تلك المباحاثات برعاية الاتحاد الأفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكيين، وانتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.
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