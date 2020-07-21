المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: مليشيات حكومة السراج تواصل حشد عناصرها قرب مدينة سرت المزيد

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق ، الثلاثاء، إن مليشيات حكومة السراج تواصل حشد عناصرها قرب مدينة سرت.

وأضاف بليحق في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن تركيا لم تلتزم إطلاقا بوقف إطلاق النار المتفق عليه في مؤتمر برلين، وأن مجلس النواب يؤمن بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة.

وأضاف أن الجيش الليبي مستعد للتصدي للقوات الغازية -المليشيات- المدعومة من تركيا، خاصة أن القوات المسلحة تستمد شرعيتها من مجلس النواب وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي بعكس حكومة السراج-غير الدستورية.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أنه لا يوجد أي مقترح رسمي بشأن تشكيل منطقة منزوعة السلاح قرب مدينة سرت وأن أطماع الرئيس التركي لا تقتصر على ليبيا فقط وإنما تمتد إلى حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا.

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وشدد على أن مجلس النواب يعول كثيرا على دور دول الجوار ولا سيما مصر والجزائر وتونس والمغرب، والأشقاء العرب الذين هم الأقرب إلى الليبيين، نافيا وجود أي خلاف مع الجزائر وتأجيل زيارة رئيس البرلمان يتعلق بأمور تنظيمية.

وفي وقت سابق دعا مجلس النواب الليبي الجيش المصري للتدخل للدفاع عن الأمن القومي الليبي والعربي داخل الأراضي الليبية إن رأت ذلك.

ووافق مجلس النواب المصري، الإثنين، بإجماع الأعضاء على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وتستمر تركيا في تحدي القرارات الدولية التى تحظر نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا رغم تلويح أوروبي بفرض عقوبات.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.