تعرف على سعر لكزس LC 500 كشف 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن LC 500 كشف 2021 في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2019، وقد وصلت إلى الوكلاء بالولايات المتحدة هذا الصيف بسعر 101,000 دولار (379,000 ريال).

بجدر بالذكر أنها ليست مجرد نسخة كشف من لكزس LC كوبيه، حيث عزز مهندسو الشركة صلابة هيكلها عن طريق اللحام اللولبي بالليزر واستخدام الفولاذ عالي الشد، كما تم ترقية نظام التعليق لتوفر أداء أكثر راحة على الطريق.

تأتي LC 500 كشف بشكل قياسي بجنوط مقاس 20 بوصة، و21 بوصة بشكل اختياري، وتتميز جميع الطرز بإطارات مسطحة للتخلص من الحاجة إلى إطار احتياطي، وتوفير وزن إضافي، كما تحصل LC 500 كشف على سقف قماشي بآلية طي مبتكرة، يمكن فتحه وغلقه على سرعات تصل إلى 50 كم/س في 15 ثانية للفتح و16 ثانية للإغلاق فقط.

تقدم لكزس السقف بخيارين من الألوان وهما الأسود والرملي، ويمكن دمج هذه الألوان مع أحد عشر خياراً لألوان جسد السيارة، بينما تتوفر المقصورة إما باللون الأسود أو الأحمر الداكن أو الكراميلي المُحمص.

وفيما يتعلق بالقوة، فستستمد LC 500 كشف قوتها من محرك V8 سعة 5 لتر تنفس طبيعي بقوة 471 حصان و539 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، ما يُمكنها من التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى المحددة إلكترونياً إلى 270 كم/س.

تمتلئ LC 500 كشف بالعديد من المزايا والتي تشتمل على شاشة نظام ترفيهي مقاس 10.3 بوصة تدعم كل من ابل كاربلاي وأندرويد أوتو وأمازون اليكسا، بالإضافة إلى أنظمة سلامة لكزس Safety System +.

في الختام، تمتلك السيارة إصداراً محدود الإنتاج أطلقت عليه الشركة اسم Inspiration Series، حيث سيتم تصنيع 100 نسخة منه فقط بطلاء أزرق حصري ومقصورة جلدية، ولمسات فاخرة أخرى، ويُتاح هذا الإصدار بسعر 119,800 دولار (449,000 ريال).

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