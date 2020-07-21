بدء الضبط الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين للسيارات من الغد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن البدء في الضبط الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سار للسيارات من الغـدّ.

ودعت إدارة المرور ملاك السيارات في وقت سابق إلى ضـرورة التحقق من وجود تأمين ساري المفعول قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، وأعلنت أيضاً عن اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على السيارات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني.

وتجدر الإشـارة إلى أن عدم وجود تأمين سارٍ للسيارة يُعد مخالفة مرورية غرامتها المالية تتراوح ما بين 100 و150 ريال.