هيونداي سانتاكروز بيك أب تظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – تضع هيونداي حالياً اللمسات الأخيرة على تطوير سانتاكروز بيك أب الجديدة، وقد قام فريق AtchaCars برسم صور توقعية دقيقة للبيك أب بناءً على أحدث الصور التجسسية لها.
في هذه الصور نرى تصميماً أنيقاً وعصرياً ومتسقاً مع تصاميم هيونداي الأخرى في النترا وسوناتا الجديدتين، بمقدمة جريئة وصندوق خلفي صغير بعض الشيء ولكن يظل عملياً.
وقد أكدت هيونداي مسبقاً على بدء إنتاج سانتاكروز في 2021 في مصنع ولاية ألاباما الأمريكية بعد استثمار حوالي 410 مليون دولار (1.53 مليار ريال) فيه لتغيير أدواته وتجهيزه لإنتاج البيك أب.
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