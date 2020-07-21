توجيهات عليا لتقليل استهلاك الوقود بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي

الخليج ٣٦٥ نت – اقترح المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتكليف من وزارة الطاقة عدداً من التوصيّات والتوجيهات الخاصة بكفاءة استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وبعد صدور الأمر السامي بالموافقة على ذلك.. سيتم تطبيق مايلي:

1- يقوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتحديد مستهدفات تحسين استهلاك الوقود في محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه.

2- إعادة تصنيف بند الوقود في (إحصاءات مالية الحكومة) ليتوافق مع مجالات الاستخدام المتعددة للوقود، ووضع آلية لتقدير احتياج كل جهة حكومية منه، وهذا سيكون عمل وزارة المالية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

3- توقيع الجهات الحكومية التي تحصل على الوقود بشكل مباشر من أرامكو لاتفاقيات إمـداد، تتضمن كميات الوقود المطلوبة والآلية العادلة لحساب وتدقيق بيانات الاستهلاك الفعلية.

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4- إنشاء فريق عمل في كل جهة حكومية معني بترشيد استهلاك الوقود والكهرباء، ويتولى متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وتحديد مستويات استهلاكها، وإعداد خطة عمل لترشيد الاستهلاك، وتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالبيانات المطلوبة.

5- يتوجب على الجهات الحكومية عند شراء أو استئجار السيارات الأخذ بالمستويات الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود، مع قيام مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بدراسة جدوى تطبيق الشراء الموحد للوقود، من المحطات التي توفر الخدمات التقنية الحديثة مثل أنظمة تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID).

6- تقوم الجهات الحكومية التي تستخدم مولدات مستقلة لتوليد الكهرباء بتزويد وزارة الطاقة ببيانات تلك المولدات، لإدراج تلك الجهات ضمن برنامج (متابعة استخدام الوقود لتوليد الكهرباء المستقل للمنشآت الواقعة داخل نطاق الشبكة الكهربائية)، ولتقييم مدى إمكانية ربط تلك الجهات بالشبكة الكهربائية.