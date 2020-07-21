القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الثلاثاء 2020/7/21 08:20 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/7/21 08:20 م بتوقيت أبوظبي

وزير الخارجية المصري لنظيره الروسي: سنتصدى بحزم لأي تدخلات أجنبية في ليبيا ونقل المسلحين الأجانب والإرهابيين من سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية المصري لنظيره الروسي: سنتصدى بحزم لأي تدخلات أجنبية في ليبيا ونقل المسلحين الأجانب والإرهابيين من سوريا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.