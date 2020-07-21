رئيس "نيسان موتور إيجيبت": فرص كبيرة أمام قطاع السيارات في مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة

كتب: باسل الحلواني

نظمت شركة نيسان موتور إيجيبت، مائدة مستديرة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، للتعرف على خطة عمل الشركة، بمشاركة مايك ويتفيلد، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، والعضو المنتدب لنيسان جنوب أفريقيا، ورامي محارب، مدير عام الاتصالات والعلاقات العامة في نيسان موتور إيجيبت، والمهندس محمد صمد، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع في نيسان موتور إيجيبت، وأورهان سيمان، رئيس قطاع المبيعات والتسويق في نيسان موتور إيجيبت.

خلال الفقرة الأولى فيديو تناول إطلاق السيارة آريا الجديدة من نيسان والشعار الجديد للشركة، ثم تحدث بعد ذلك مايك ويتفيلد، حول "لماذا تجد نيسان أن السوق المصرية واعده ولديها الكثير من الإمكانيات والأسباب وراء ذلك؟"

قال "مايك":"قطاع السيارات في مصر لديه الكثير من الفرص الرائعة، فمع وجود نسبة سكان تزيد عن المليون نسمة، وفي نفس الوقت من يملك السيارات لا يتخطى 62 فرد في الألف، وإجمالي حجم تصنيع يبلغ 171 ألف سيارة، وبالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الجميع، نؤمن أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيكون إيجابياً".

أضاف:" مع الإصلاحات الاقتصادية الجريئة والموقع الجغرافي المميز لمصر، ومع عزم الحكومة المصرية تطوير إستراتيجية لقطاع السيارات، فنحن في نيسان نرى أن مصر سوقاً هاماً

بالنسبة لمستقبلنا".

وأكد "مايك"، أن العام الماضي بالنسبة لنيسان كان عاماً جيداً في مصر، وبالرغم من اتفاقية التجارة الحرة، حققت نيسان حصة سوقية بلغت 12.6% والمركز الأول في سيارات الركاب، مع زيادة في شبكة الموزعين، وتم إطلاق قاشقاي مع العديد من المميزات والتقنيات الذكية، بالإضافة إلى إطلاق موديل سنترا بريميوم. وهي سنة جيدة ستبني عليها نيسان لتحسين مركزها في السوق المصري

أوضح "شركة نيسان تحاول اغتنام الفرصة خلال العام الحالي، حيث تقوم الشركة بإثراء المنتجات من خلال تقديم موديلات مثل باترول الجديدة ونيسان جوك التي ستظهر عن قريب، هذا بالإضافة إلى الأريفان، Urvan، وستركز الشركة على الارتقاء بالتفاعل مع العملاء، هذا بالإضافة إلى الخدمات الرقمية Shop @nissan، وتركيزنا هو أن نصبح الاختيار الأول الواضح للعملاء في قطاع السيارات، وسنعمل مع كافة الأطراف وخاصة الحكومة المصرية للوصول لإستراتيجية واضحة لقطاع السيارات في مصر".

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صرح :"أما بالنسبة للسيارات الكهربائية والطاقة الكهربائية، فهي جزء هام من مستقبلنا في مصر وحول العالم، حيث سنطلق السيارة نيسان قاشقاي والتي

تعمل بالطاقة الكهربائية في نهاية العام المقبل، وستقوم الشركة كذلك بإطلاق السيارة الجديدة أريا، ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت، ولن يكون قبل سنتين من الآن، وسنعمل مع كل الأطراف المعنية من أجل خلق البيئة المناسبة والسليمة للسيارات الكهربائية في مصر".

وتحدث رامي محارب، عن مبادرة نيسان موتور إيجيبت بالتعاون مع الوكلاء المعتمدين لتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات وكراتين الإطعام للمستفيدين في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل يومية لسائقي السيارات النصف نقل نيسان، حيث تستمر المبادرة لفترة طويلة. ونجح أسطول من سيارات نيسان التوربين السيارات نيسان النصف نقل والذي بلغ عددهم 35 سائق في القيام بأكثر من 125 توصيلة من المستلزمات الطبية وكراتين الإطعام في الكثير من محافظات في مصر حتى الآن.

وتحدث المهندس محمد صمد، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع في نيسان موتور إيجيبت، وقال إن نيسان منذ تأسيس مصنعها في مصر منذ أكثر من 15 عاماً، كان هناك تركيز على السوق المصري ومتطلباته، وتحدث عن أول شحنة تصدير لدول الخليج والشرق الأوسط حيث بدأ تصدير قطع الغيار لهذه الدول من خلال الموردين طبقاً للمواصفات العالمية لشركة نيسان، ويأتي ليتماشى مع إستراتيجية الحكومة المصرية التي تدعم التصدير

من جانبه أكد أورهان سيمان، رئيس قطاع المبيعات والتسويق في نيسان موتور إيجيبت، والذي يمتلك خبرة لاكثر من عشرين عاما في مجال صناعة السيارات، أنه بدأ عمله في شركة نيسان عام 2016 وفي نيسان موتور إيجيبت في إبريل الماضي، وأكد أورهان على شعوره بالفخر لانضمامه لفريق عمل الشركة.