فورد تكشف عن موستنج ماخ E الكهربائية للسباق بقوة 1,400 حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد بيرفورمانس وRTR عن موستنج ماخ E 1400 الكهربائية الجديدة، وهي نسخة وحيدة من نوعها مخصصة للسباقات أُنشئت لإثبات إمكانات الأداء للسيارات الكهربائية بالكامل من الصانع الأمريكي.

تستمد السيارة قوتها من سبعة محركات كهربائية تُنتج قوة إجمالية قدرها 1400 حصان، ثلاثة منهم على المحور الأمامي وأربعة على المحور الخلفي، كما تحصل على بطارية سعة 56.8 كيلوواط/س، مصنوعة من النيكل والمنجنيز والكوبلت للحصول على أداء عالي ومعدل تفريغ مرتفع، كما يتم تبريدها أثناء الشحن مما يقلل الوقت اللازم لشحنها.

ولتقديم أداء مذهل في السباقات، فقد حصلت السيارة على ترقيات ايروديناميكية جديدة قادرة على إنتاج أكثر من 1,000 كجم من القوة السفلية عند انطلاقها بسرعة 257 كم/س، في حين تستند على هيكل ماخ E الإنتاجية المصمم لاستيعاب حلول تصميمية مختلفة، بما في ذلك الدفع الخلفي والأمامي والكلي.

في الختام، من المقرر أن تظهر فورد موستنج ماخ E 1400 الجديدة لأول مرة في سباق ناسكار قريباً، وستكون بمثابة اختبار للمواد الجديدة المستخدمة في صناعتها مثل الألياف العضوية، وهي بديل خفيف الوزن من ألياف الكربون.

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