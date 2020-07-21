فولكس فاجن بيتل قد تعود للحياة مجدداً

الخليج ٣٦٥ نت – فولكس فاجن أوقفت إنتاج موديل بيتل الأيقوني الصيف الماضي مع خروج آخر بيتل من مصنع الشركة في المكسيك، ولكن الآن نرى تقارير عن احتمالية عودة بيتل مجدداً كموديل كهربائي، والدليل هو تسجيل الشركة للاسم التحاري e-Beetle في أوروبا.

حرف e دائماً يعني الكهرباء في عالم السيارات، فهل يعني ذلك أننا سنرى بيتل كهربائية قريباً؟ .. محتمل، ولكن نذكّر القراء أن شركات السيارات تسجل الكثير من الأسماء لموديلات وتقنيات بدون استخدامها، لمنع المنافسة من استخدام هذه الأسماء.

بيتل قد تكون إضافة مناسبة لعائلة ID الكهربائية الجديدة لفولكس فاجن، وإذا قررت الشركة تطويرها فعلاً فستعتمد على منصة MEB الكهربائية الجديدة، بتصميم خارجي أكثر رشاقة وأناقة في الغالب من ID.3 هاتشباك لجذب جمهور جديد.

بجانب e-Beetle، تقوم فولكس فاجن بتسجيل ثلاثة أسماء تجارية أخرى حالياً، هي e-Golf Classic، و e-Karmann، وe-Kubel، وقد تكون هذه أسماء موديلات كهربائية جديدة قادمة.

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