تويوتا لاندكروزر FJ62 معدلة بمقاعد بي ام دبليو

الخليج ٣٦٥ نت – قام صاحب هذه التويوتا لاندكروزر FJ62 الكلاسيكية بعرضها للبيع في موقع Bring a Trailer الأمريكي، وقد حصلت السيارة على تعديلات خارجية واسعة للمصدات والمصابيح والنوافذ.

الجنوط 17 إنش والإطارات 33 إنش لجميع التضاريس مع إطار احتياطي خلفي، وأبرز التغييرات تقع في الداخلية بمقاعد مأخوذة مباشرة من بي ام دبليو الفئة الخامسة بجلود سوداء، مع استخدام بطانة كاتمة للصوت للأرضية والسقف.

السيارة تبدو بحال جيد، وبالنسبة لمحركها فقد تم تغييره وإضافة V8 سعة 4.8 لتر في 2011 مع ناقل أوتوماتيكي 4 سرعات ولكن لا نعلم أرقام الأداء بدقة.

وصرح صاحب السيارة أن جميع تعديلات السيارة كلفته 104,094 دولار (390,000 ريال)، مع العلم أن سعر السيارة في المزاد المفتوح حالياً وصل إلى 65,000 دولار (243,000 ريال).

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