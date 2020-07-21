الخليج ٣٦٥ نت – قام صاحب هذه التويوتا لاندكروزر FJ62 الكلاسيكية بعرضها للبيع في موقع Bring a Trailer الأمريكي، وقد حصلت السيارة على تعديلات خارجية واسعة للمصدات والمصابيح والنوافذ.
الجنوط 17 إنش والإطارات 33 إنش لجميع التضاريس مع إطار احتياطي خلفي، وأبرز التغييرات تقع في الداخلية بمقاعد مأخوذة مباشرة من بي ام دبليو الفئة الخامسة بجلود سوداء، مع استخدام بطانة كاتمة للصوت للأرضية والسقف.
السيارة تبدو بحال جيد، وبالنسبة لمحركها فقد تم تغييره وإضافة V8 سعة 4.8 لتر في 2011 مع ناقل أوتوماتيكي 4 سرعات ولكن لا نعلم أرقام الأداء بدقة.
وصرح صاحب السيارة أن جميع تعديلات السيارة كلفته 104,094 دولار (390,000 ريال)، مع العلم أن سعر السيارة في المزاد المفتوح حالياً وصل إلى 65,000 دولار (243,000 ريال).
كانت هذه تفاصيل خبر تويوتا لاندكروزر FJ62 معدلة بمقاعد بي ام دبليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.