الخبراء يسخرون من إيلون ماسك بسبب القيادة الذاتية

الخليج ٣٦٥ نت – المدير التنفيذي لتيسلا، إيلون ماسك، لديه تاريخ طويل من الادعاءات الجريئة التي يصعب تصديقها، آخرها تصريحه أن تيسلا قريبة جداً من تطوير نظام قيادة ذاتية كامل من المستوى الخامس، والذي لا يحتاج لأي تدخل بشري في أي ظروف.

بالطبع هذا التصريح أثار شكوك واسعة من خبراء صناعة السيارات، مع تصريح جيسون ليفاين، رئيس المركز الأمريكي لسلامة السيارات أن الادعاء “هراء كامل ولا يقترب من الواقع”.. مردفاً: “هي فكرة سخيفة في وقتنا الحالي مع عدم توفر التقنيات والبنية التحتية وعجز تيسلا عن الاعتراف بأخطائها”.

ويذكر أن قسم Waymo التابع لجوجل والمتخصص في تطوير التقنيات الذاتية يستمر في اختبار أنظمة القيادة الذاتية من المستوى الرابع مع وضع سائقين بشرين وراء المقود باستمرار.. وقد صرح رئيس Waymo أن فكرة الوصول لقيادة ذاتية من المستوى الخامس النهائي “خرافة” في الوقت الحالي.. “حيث يعني ذلك قدرة السيارة على القيادة في جميع ظروف المناخ وأنواع الطرق بدون أي تدخل بشري بمجرد ضغطة زر.. غالباً لن نرى هذا أبداً”.

وأخيرا رأينا تصريح ميسي كامنج، رئيسة معامل الذكاء الاصطناعي في جامعة دوك الأمريكية، :”من المستحيل أن سيارات تيسلا القادمة ستأتي بقيادة ذاتية من المستوى الخامس.. من الواضح أن ماسك لا يفهم معنى المستوى الخامس.. غالباً يظن أنه نفسه المستوى الرابع، ولا أظن أنه قادر حتى على الوصول للرابع”.

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