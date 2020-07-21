محكمة ألمانية تتهم تسلا الأمريكية بتضليل المستهلكين

أصدرت محكمة ألمانية في ميونيخ حكمًا يقضى بأن شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية ضللت المستهلكين بشأن أنظمة القيادة الآلية الخاصة بها.

كان مركز الحماية من المنافسة غير المشروعة، وهي منظمة ألمانية غير ربحية تمولها شركات ومجموعات صناعية قد رفع دعوى قضائية ضد شركة تسلا الأمريكية، وذكر أنها وعدت العملاء الألمان بمميزات عدة يمكن أن يقدمها نظام القيادة الذاتية الذى أطلقت عليه اسم " " لكنها لم تتحقق حتى الآن، حيث ذكرت المحكمة في ميونيخ خلال جلسة استماع الشهر الماضي إلى أنها قد تنحاز إلى المنظمة

غير الربحية.

وأشارت المنظمة غير الربحية إلى أن موقع Tesla الإلكتروني كان قد ذكر عام 2019 إن نظام القيادة الذاتية في شوارع المدينة سيأتي في وقت لاحق من هذا العام إلا أنه لم تتحقق حتى الآن، حسبما أفادت شبكة CNBC، وقال أندرياس أوتوفويلينج محامي المجموعة "إن الإطار القانوني للقيادة المستقلة داخل المدينة لم يكن موجودًا حتى الآن في ألمانيا، كما ان الوظائف الأخرى لا تعمل حتى الآن كما هو معلن".

منعت محكمة ميونيخ شركة Tesla Germany من تضمين "إمكانات كاملة للقيادة الذاتية" ورسائل الشركة في موادها الإعلانية، بما في ذلك على موقعها على الإنترنت ويعد هذا من شأنه أن يضيف عقبة أخرى أمام العديد من سيارات تسلا التي واجهتها أوروبا، حيث أجبرتها اللوائح على الحد من كيفية استخدام ميزة القيادة الذاتية.

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وردًا على الحكم، عبر إيلون ماسك عن إحباطه على تويتر ، حيث كتب "تمت تسمية تيسلا للنظام باسم "القيادة الذاتية" حرفياً ليكون مرادفاً للمصطلح المستخدم في الطيران فماذا عن Autobahn ؟" فى إشارة إلى اسم شبكة الطرق الألمانية السريعة.

جدير بالذكر أن شركة تسلا لديها الفرصة للطعن في حكم المحكمة ولكن من غير الواضح ما إذا كانت تخطط للقيام بذلك.