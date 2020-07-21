كيا تقدم فيلم سيارات قصير لتعويض غياب Fast & Furious 9

الخليج ٣٦٥ نت – مع تأخر فيلم “Fast & Furious 9” بسبب وباء الكورونا وتعطل صناعة السينما حول العالم، قررت كيا أن الوقت مناسب لملء الفراغ بفيلم سيارات صغير خاص بها.

وقد وصفت كيا بطل الفيلم بـ “رجل شاب بقلب من الذهب والذي تعامل مع عصابة خطرة، لينتهي بكونه سائق الهروب لها”، وعلى مدار الليلة، استعان بطل الفيلم بسيارات كيا متعددة لتساعدة على الهروب.

وتشمل السيارات المشاركة فورتي وسول ونيرو وسيلتوس وسبورتاج وسورينتو وستينجر، ومن المتوقع استخدام بعض مقاطع الفيلم في إعلانات ترويجية مستقبلية لهذه السيارات.

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