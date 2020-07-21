شاهد أقوى سيارة كهربائية "سيدان" في العالم.. مرسيدس تتخطى تسلا

ضمن خطتها الطموحة التي تستهدف من خلالها إنتاج 130 سيارة كهربائية جديدة بحلول 2030، أعلنت شركة دايملر الألمانية عن أحدث طراز كهربائي تستعد لطرحها عبر مرسيدس، وهو EQS السيدان .

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، إن دايملر المالكة لمرسيدس، كشفت خلال مؤتمرا صحفيا الثلاثاء عن قدرات المحرك الكهربائي لطراز مرسيدس الجديد، واللقطات الرسمية الأولى له.









وقال الموقع الأمريكي إن اللقطات التي نشرت لطراز EQS، كانت مطابقة للنموذج التجريبي الذي اعلنت عنه مرسيدس للطراز خلال العام الماضي.

وفي المؤتمر، أعلن أولا كالينيوس رئيس دايلمر عن مفاجأة مميزة، تتعلق بـ EQS، الذي سيكون أقوى طراز كهربائي في العالم، لتمتعه بأطول نطاق سير من بين الموديلات الكهربائية المتوفرة حاليا بالأسواق.









وأعلن "أولا"، أن طراز EQS سيعمل بمحرك كهربائي، قادر على السير لمسافة تصل لـ 435 ميل، كحد أقصى لشحن بطارياته، وهو معدل أميال سيكون الأعلى بين كافة السيارات الكهربائية المطروحة حاليا.

وستكون بذلك مرسيدس، هي شركة صناعة السيارات الأولى في العالم التي تنجح في تخطي شركة تسلا في هذا المجال من التصنيع.

سيارات مرسيدس الكهربائية

وفي تقرير نشرته مجلة "كار مجازين"، البريطانية، رصدت خلاله كافة السيارات التي تتكون منها الأسرة الكهربائية لدى ماركة مرسيدس الألمانية، وتشمل السيارات الكهربائية التي طرحتها الماركة بالفعل أو تستعد لطرحها مستقبلا.

وجاء بالقائمة طراز EQC أول سيارة كهربائية بالكامل طرحتها مرسيدس في عام 2016 ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات والذي كان بداية تدشين مرسيدس لمشروعها الكهربائي الطموح.

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ويعمل هذا الطراز الطراز بمحرك قادر على السير لمسافة 360 كيلو متر كحد أقصى لشحن بطارياته التي تمده بالطاقة بمعدل 85.0 كيلوات في الساعة، وبإمكانه التسارع من صفر حتى سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 5.1 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 180 كيلو متر في الساعة.

أما ثاني طراز بالقائمة، هو طراز EQA الكهربائي الـ "هاتش باك" من مرسيدس، وهو من الموديلات التي مازالت على قوائم ترقب الطرح.

وقالت مجلة "كار"، إن هذا الطراز مازال قيد الاختبار في الوقت الحالي بشوارع مدينة شتوتجارت بجانب المقر الرئيسي لشركة مرسيدس.

وسيكون الطراز EQA، فئة أقل في الحجم والإمكانيات من شقيقه الأكبر EQC، في حين سيكون أول طراز كهربائي بالكامل ضمن فئة "هاتش باك" تطرحه مرسيدس.

ومن بعده جاء ضمن قائمة المجلة، طراز مرسيدس EQS ، الذي سبق وأن ذكرنا أنه سيتمتع بأعلى نطاق سير كهربائي في العالم، و كان ظهوره الأول ضمن فعاليات معرض فرانكفورت الدولي عام 2019 الماضي.

وسبق أن أوضحت مجلة "كار"، أن هذا الطراز سيكون الامتدادا الكهربائي لفئات مرسيدس S-CLASS لكن مع الكثير من التغييرات والتعديلات.

وضمت القائمة أيضا، أبرز أفراد الأسرة الكهربائية لمرسيدس، وهو طراز Concept EQV الوحيد التابع لفئات VAN في أسرة مرسيدس الكهربائية.

وكشفت عنه مرسيدس في معرض جنيف الدولي للسيارات ، ومن المقرر أن تطرحه خلال 2021 المقبل بمحرك كهربائي مميزة، قادر على السير لمسافة تصل لـ 250 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.



