إنشاء خط حديدي مزدوج بين الدمام والرياض لزيادة القدرة الاستيعابية لـ 60%

الخليج ٣٦٥ نت – اعتزمت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إنشاء خط حديدي مزدوج يربط بين الدمام والرياض، وذلك للمساعدة على التوسع في نقل البضائع والركاب. حيث سيسهم هذا الخط الحديدي المزدوج في زيادة الطاقة الاستيعابية للخطوط الحديدية بنسبة 60% من قدرتها الحالية. وكانت قد أعلنت المؤسسة مؤخراً عن إضافة 8 أطقم جديدة من قطارات الركاب الفاخرة الحديثة تُزيد طاقة النقل بأكثر من 2000 مقعد، ما يمكنها من نقل 5 آلاف راكب يومياً، بالإضافة لاعتماد 4 قطارات حديثة ستصل الفترة المقبلة واستجلاب 8 قاطرات جر بقوة 3500 حصان لنقل البضائع، كما أبرمت الهيئة اتفاقية لتصنيع وتوريد 220 عربة شحن مزدوجة.

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