جيب رينيجيد.. تعديلات تقلب موازين سوق سيارات الـ SUV 2020

رغم الجائحة حظي العام الحالي بطرح مجموعة مميزة من السيارات التابعة لفئة، SUV، كان من ضمن قائمة السيارات الرياضية متعددة الأغراض طراز جيب رينيجيدRenegade المميز في نستخته الجديدة 2020.

وقام موقع "كار أند درايفر"، بعرض مميزات هذا الطراز الذي طرحته شركة جيب الأمريكية، لمنافسة أقرب منافسيه بالأسواق ومن ضمنهم كل من هيونداي كونا، وكيا سول، ونيسان كيكس.

وقدم الموقع عرضا تفصيليا لمواصفات وقدرات جيب رينيجيد، من قوة المحرك لمعدل استهلاك الوقود، والسعر الذي يتوفر به والتقنيات المضافة له.

ما الجديد بنسخة 2020؟

بدأ موقع "كار أند درايفر"، عرضه لطراز جيب رينيجيد Renegade بالحديث عن التعديلات المضافة حديثا لنسخة 2020، وذكر أن أبرز التعديلات، شملت الأنظمة التقنية بداخله، بالإضافة لتحسين التصميم الخارجي بمنحه كشافات أمامية LED، وإطارات بقياس أكبر يصل لـ 19 بوصة.





الأسعار

أما عن الأسعار التي يتوفر بها طراز جيب رينيجيد Renegade 2020، فيتوفر بالأسواق 7 فئات مختلفة، الفئة الأولى منه باسم SPORT، بسعر 23,770 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم Latitude بسعر 25,620 ألف دولار.

ثم فئة Upland التي تتوفر بالأسواق بسعر 26,565 ألف دولار، ومن بعدها فئة Altitude التي تتوفر بسعر 26,615 ألف دولار، ثم فئة Limited التي تتوفر بسعر 28,140، ومن بعدها فئة Trailhawk والتي تتوفر بسعر 29,290 ألف دولار، وأعلى فئة من فئات طراز جيب Renegade هي فئة High Altitude وتتوفر بسعر، 31,635 ألف دولار.

المحرك

تحدث بعد ذلك موقع "كار أند درايفر"، عن قدرات محرك طراز جيب Renegade، وأكد أن الطراز يتوفر بفئته الافتتاحية بمحرك رباعي بسعة 1.3 لتر، ولدى فئاته المتقدمة يتوفر بمحرك بسعة أكبر تصل لـ 2.4 لتر، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 9.0 ثانية.

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استهلاك الوقود

تحدث بعد ذلك الموقع عن معدل استهلاك الطراز للوقود، وذكر أن الفئات العاملة منه بنظام دفع أمامي مع محرك ذو سعة 1.3 لتر، تستهلك من الوقود جالون واحد لكل 24 ميل تقطعه سيرا داخل المدن، وجالون واحد لكل 32 ميل تقطعهم سيرا على الطرق السريعة.

والفئات العاملة من الطراز بنظام دفع خلفي، تستهلك من الوقود جالون واحد لكل 23 ميل داخل المدن، وجالون واحد لكل 29 ميل على الطريق السريع.

في حين أن المحرك الأكبر لدى الفئات المتقدمة من طراز جيب Renegade، الذي تصل سعته لـ 2.4، يستهلك من الوقود جالون واحد لكل 22 ميل داخل المدن، وجالون واحد لكل 30 ميل على الطريق السريع.

التقنيات

أما عن القدرات التقنية المضافة لطراز جيب Renegade، فإن الطراز من الداخل، يتوفر بشاشة معلومات مميزة، يدعمها نظام Uconnect المعلوماتي التي أخذته شركة جيب عن شركلة فيات كرايسلر.

وفيما يخص شاشة المعلومات نفسها، فتتوفر داخل الطراز بقياس يختلف حسب اختلاف الفئة، ويتراوح ما بين 5.0 بوصة و 7.0 بوصة، و 8.4 بوصة.

ويضاف لهذه الشاشات أنظمة "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو"، بالإضافة لراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والسلامة

احتتم موقع "كار أند درايفر" حديثه عن طراز جيب Renegade بذكره لأنظمة الأمن والسلامة التي توفر بها، وقال الموقع إن الطراز يعمل بأنظمة أمن وسلامة مثل نظام الحفاظ على المسار، ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام رصد المنطقة العمياء، ونظام رصد المارة والسيارات المتحركة خلص السيارة، وأيضا نظام الفرامل الذاتية في حالات الطوارئ.