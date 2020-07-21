إصابة ضابط إسرائيلي بجروح قرب الحدود المصرية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة أحد ضباطه بجروح طفيفة، على طول الحدود المصرية.
وفي بيان له، قال الجيش إن الضابط أصيب بشظايا رصاص خلال أنشطة روتينية لقواته، ليلة الإثنين، دون أن يوضح طبيعة تلك الأنشطة.
وأضاف البيان "تلقى الضابط العلاج في مكان الحادث"، مشيرا إلى أن "الحادث قيد التحقيق".
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